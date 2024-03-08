«Фиорентина» обыграла «Маккаби» благодаря голу на 5-й добавленной минуте

«Маккаби» проиграл «Фиорентине» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:4. Израильская команда проводила домашнюю встречу на нейтральном стадионе в Будапеште. Победный гол забил Антонин Барак на 5-й добавленной минуте.

Загребское «Динамо» обыграло на своем поле ПАОК — 2:0. Оба гола хорватской команды забил форвард Бруно Петкович.

Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев отыграл 69 минут и получил желтую карточку.

«Фенербахче» на выезде разгромил «Юнион» — 3:0. Голами отметились Миши Батшуайи, Джейден Остерволде и Душан Тадич.

«Серветт» на стадионе в Женеве сыграла вничью с «Викторией» — 0:0.