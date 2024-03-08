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8 марта, 01:04

«Фиорентина» обыграла «Маккаби» благодаря голу на 5-й добавленной минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Маккаби» проиграл «Фиорентине» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:4. Израильская команда проводила домашнюю встречу на нейтральном стадионе в Будапеште. Победный гол забил Антонин Барак на 5-й добавленной минуте.

Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Bozsik Arena (Будапешт)
Маккаби Хайфа
3:4
Фиорентина

Загребское «Динамо» обыграло на своем поле ПАОК — 2:0. Оба гола хорватской команды забил форвард Бруно Петкович.

Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев отыграл 69 минут и получил желтую карточку.

Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
2:0
ПАОК

«Фенербахче» на выезде разгромил «Юнион» — 3:0. Голами отметились Миши Батшуайи, Джейден Остерволде и Душан Тадич.

Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
0:3
Фенербахче

«Серветт» на стадионе в Женеве сыграла вничью с «Викторией» — 0:0.

Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Stade de Geneve (Женева)
Серветт Ж
0:0
Виктория Пл
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/conferenceleague/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Загреб)
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ПАОК
ФК Фенербахче
ФК Фиорентина
ФК Юнион
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