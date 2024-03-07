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7 марта, 22:45

«Аякс» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аякс» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройф Арена».

На 83-й минуте английский клб остался в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Эзри Конса. Через 3 минуты хозяева тоже остались вдесятером. Судья показал вторую желтую карточку защитнику Тристану Гойеру.

Ответный матч между «Аяксом» и «Астон Виллой» пройдет 14 марта в Бирмингеме.

В других играх 1/8 финала Лиги конференций «Мольде» обыграл «Брюгге» (2:1), «Лилль» на выезде разгромил «Штурм» (3:0), а «Олимпиакос» дома усупил «Маккаби» из Тель-Авива (1:4).

Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 20:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:0
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 20:45. Aker Stadion (Molde) (Мольде)
Мольде
2:1
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 20:45. Merkur Arena (Грац)
Штурм
0:3
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала
07 мар, 20:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
1:4
Маккаби Тель-Авив

Источник: Сетка Лиги конференций
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Аякс
ФК Брюгге
ФК Лилль
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Мольде
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Штурм
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