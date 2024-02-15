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15 февраля, 18:25

Лесовой может выйти в стартовом составе «Маккаби» на матч Лиги конференций против «Гента»

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Главный тренер хайфского «Маккаби» Месай Дего планирует предоставить полузащитнику Даниилу Лесовому возможность дебютировать в стартовом составе в матче плей-офф Лиги конференций против бельгийского «Гента», сообщает Sport5.co.il.

Игра состоится сегодня, 15 февраля, в Будапеште. Начало — в 23.00 по московскому времени.

26-летний Лесовой перешел из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды до конца сезона. Он сыграл за новый клуб 1 матч и пока не отметился результативными действиями.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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