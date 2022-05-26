«Интер» поздравил Моуринью и «Рому» с победой в финале Лиги конференций

«Интер» поздравил «Рому» и Моуринью с победой в финале Лиги конференций. Римляне минимально обыграли «Фейеноорд» со счетом 1:0.

«Поздравляем «Рому» и Жозе Моуринью с выигрышем Лиги конференций. Победа в Европе — всегда особенная», — говорится в сообщении миланцев.

Ранее «Порту» также поздравил португальского специалиста с победой.

В Лиге чемпионов Моуринью побеждал с «Порту» (2004) и «Интером» (2010). Лигу Европы и Кубок УЕФА он выигрывал также с португальским клубом (2003) и «МЮ» (2017).