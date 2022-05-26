Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 09:54

«Интер» поздравил Моуринью и «Рому» с победой в финале Лиги конференций

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Интер» поздравил «Рому» и Моуринью с победой в финале Лиги конференций. Римляне минимально обыграли «Фейеноорд» со счетом 1:0.

«Поздравляем «Рому» и Жозе Моуринью с выигрышем Лиги конференций. Победа в Европе — всегда особенная», — говорится в сообщении миланцев.

Ранее «Порту» также поздравил португальского специалиста с победой.

В Лиге чемпионов Моуринью побеждал с «Порту» (2004) и «Интером» (2010). Лигу Европы и Кубок УЕФА он выигрывал также с португальским клубом (2003) и «МЮ» (2017).

Лига конференций
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки «Ромы» сорвали пресс-конференцию Моуринью после победы в Лиге конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости