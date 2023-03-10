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«Фиорентина» обыграла «Сивасспор» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Фиорентина» — «Сивасспор» — 1:0.
Фото Reuters

«Фиорентина» на домашнем поле обыграла «Сивасспор» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

Единственный гол на 69-й минуте забил Антонин Барак. На 90-й минуте игрок «Сивасспора» Макс Градель получил прямую красную карточку за грубую игру.

В других матчах 1/8 финала Лиги конференций «Гент» и «Истанбул Башакшехир» сыграли вничью (1:1), «Базель» и «Слован» тоже не смогли выявить победителя (2:2), а «Лех» победил «Юргорден» со счетом 2:0.

Ответный матч за выход в четвертьфинал Лиги конференций между «Гентом» и «Истанбул Башакшехиром» пройдет 15 марта. Начало — в 20.00 мск. Все остальные команды сыграют 16 марта. Начало матчей — в 20.45 мск.

Лига конференций. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Сивасспор
Лига конференций. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
1:1
Истанбул Башакшехир
Лига конференций. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Poznan Stadium (Познань)
Лех
2:0
Юргорден
Лига конференций. 1/8 финала
09 мар, 23:00. St. Jakob Park (Базель)
Базель
2:2
Слован Бр
Источник: Таблица Лиги конференций
Лига конференций
ФК Базель
ФК Гент
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Лех
ФК Сивасспор
ФК Слован
ФК Фиорентина
ФК Юргорден
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