«Вест Хэм» обыграл АЕК, «Шериф» проиграл «Ницце» в матче Лиги конференций

«Вест Хэм» на выезде обыграл АЕК из Ларнака в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:0.

Дубль в игре оформил нападающий Майкл Антонио. Он забил на 36-й и 45-й минутах.

В другом матче «Шериф» дома проиграл «Ницце» со счетом 0:1. Единственный гол забил 18-летний защитник Аюб Амрауи.

В еще одной встрече 1/8 финала Лиги конференций «Андерлехт» и «Вильярреал» сыграли вничью — 1:1.

Ответные матчи за выход в четвертьфинал турнира пройдут 16 марта. Начало всех игр — в 23.00 мск.