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«Вест Хэм» обыграл АЕК, «Шериф» проиграл «Ницце» в матче Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Шериф» — «Ницца» — 0:1.
Фото Reuters

«Вест Хэм» на выезде обыграл АЕК из Ларнака в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:0.

Дубль в игре оформил нападающий Майкл Антонио. Он забил на 36-й и 45-й минутах.

В другом матче «Шериф» дома проиграл «Ницце» со счетом 0:1. Единственный гол забил 18-летний защитник Аюб Амрауи.

В еще одной встрече 1/8 финала Лиги конференций «Андерлехт» и «Вильярреал» сыграли вничью — 1:1.

Ответные матчи за выход в четвертьфинал турнира пройдут 16 марта. Начало всех игр — в 23.00 мск.

Лига конференций. 1/8 финала
09 мар, 20:45. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
0:2
Вест Хэм Юнайтед
Лига конференций. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Zimbru (Кишинев)
Шериф
0:1
Ницца
Лига конференций. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
1:1
Вильярреал
Источник: Таблица Лиги конференций
Лига конференций
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Андерлехт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вильярреал
ФК Ницца
ФК Шериф (Тирасполь)
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