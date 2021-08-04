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Федотов рассказал о потерях «Сочи» перед матчем с «Партизаном» в Лиге конференций

16:12
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о готовности игроков к матчу с «Партизаном» в Лиге конференций.

«Все в строю. Жоазиньо набирает форму, уже ездил с нами на выезд в «Ахмат». Завтра ждем его в общей обойме. Юсупов вернулся в строй. Джанаев тоже здоров, все с нетерпением ждут этого поединка.

С Мамманой все в порядке, он тренируется. Привыкает к нашим нагрузкам. Он на сборах не был с «Зенитом», а только со второй командой. Он в хорошей спортивной форме. Возможно появление на футбольном поле любого нашего футболиста.

Дима Воробьев на правильном пути. Немного выпадал из-за ротавирусной инфекции. Медицинский штаб все держит под контролем. Надеюсь, завтра Дима будет в строю. Конечно, его процесс адаптации к РПЛ еще не полностью окончен, но он трудолюбивый и старательный, это дело времени», — сказал Федотов.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится 5 августа на стадионе «Фишт». Ответная игра пройдет в Сербии 12 августа.

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Сергей Федоров все материалы автора

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