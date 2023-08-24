Экс-игрок «Тобола» Димитров — матче с «Викторией»: «Остался один шаг, самый тяжелый»

Бывший капитан «Тобола» Станимир Димитров поделился ожиданиями от первого матча команды в раунде плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории».

«Я смотрел последнюю игру в Актобе, много игроков из основы отдыхало. Это правильно сделало спортивно-техническое руководство клуба. Просто надо выходить на поле и использовать инерцию, которую набрали в предыдущих играх. Пльзень — это солидная команда, но я думаю, а также мне и хочется, чтобы «Тобол» смог добыть минимальное преимущество. Примерно один гол разницы в пользу тоболовцев.

С «Дерри» этого не хватило... Дай Бог, если выиграют дома, даже и в один мяч, чтобы в Чехии этого оказалась достаточно! Остался один шаг, самый тяжелый, но ребятам надо собраться. Надо показать себя с лучшей стороны! Желаю им удачи!" - приводит слова Димитрова Legalbet.kz.

Первый матч «Тобол» — «Виктория» пройдет 24 августа в Костанае. Ответная встреча состоится 31 августа.