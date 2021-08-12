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Червиченко — о поражении «Рубина»: «Команде не повезло. Это уровень нашего футбола»

12 августа 2021, 23:10
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Рубина» польскому «Ракуву» (0:1 д.в.) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и вылет из турнира.

«Команде не повезло. Просто ужаснейшее поле, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Самошникова удалили ни за что! Судья в конце придумал пенальти. Но ужаснейшее исполнение привело команду к вылету. Не хватило основного нападающего, чтобы забить важный гол. «Рубину» просто не повезло, мяч не хотел идти в ворота. Обидно, конечно, но это уровень нашего футбола».

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