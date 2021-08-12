«No Makar, no party». «Динамо» отреагировало на вылет «Рубина» из Лиги конференций

«Динамо» в Twitter отреагировало на вылет «Рубина» от «Ракува» (0:1) из Лиги конференций.

«No Makar, no party», — написала пресс-служба «Динамо».

Бело-голубые опубликовали фото Дениса Макарова, который перешел из «Рубина» в «Динамо».

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. Таким образом, польский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с победителем противостояния между РФШ (Латвия) и «Гентом» (Бельгия).