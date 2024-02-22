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22 февраля, 20:15

Лига конференций: смотреть онлайн-перекличку всех матчей 22 февраля

Ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций пройдут 22 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Кубок Лиги конференций.
Фото Global Look Press

Ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций сезона 2023 / 2024 пройдут в четверг, 22 февраля. «СЭ» публикует расписание и информацию о трансляциях игр еврокубка. Время начала — московское.

Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание и где смотреть трансляции матчей Лиги конференций 22 февраля

20:45. «Буде-Глимт» — «Аякс»

20:45. «Динамо Загреб» — «Бетис»

20:45. «Лудогорец» — «Серветт»

23:00. «Легия» — «Мольде»

23:00. «Ференцварош» — «Олимпиакос»

23:00. «Айнтрахт Ф» — «Юнион»

23:00. «Слован Братислава» — «Штурм»

На канале «Матч Премьер» можно также увидеть самые интересные моменты из игр Лиги конференций.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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