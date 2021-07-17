Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Федотов — о составе «Сочи» на матч Лиги конференций: «Давайте не будем забегать вперед»

18:23
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что пока не готов назвать состав, который выйдет на матч Лиги конференций.

«Будем смотреть, в каком состоянии будут ребята. Состав сегодняшнего матча — это некий образ. Есть еще игроки, которые могут подойти к команде. Давайте не будем забегать вперед», — заявил тренер.

В своем первом официальном матче нового сезона «Сочи» 22 июля во втором квалификационном раунде Лиги конференций примет азербайджанский клуб «Кешля».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Читайте также

Первый скандал Олимпиады в футболе: немцы не доиграли матч из-за расизма
Солиста «Хора Турецкого» Горячева проводили в последний путь в Москве
Таксисты стали отказываться включать кондиционеры в жару
Видео: На Москву надвигаются аномальные холода и грозы
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд