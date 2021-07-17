Федотов — о составе «Сочи» на матч Лиги конференций: «Давайте не будем забегать вперед»
18:23
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что пока не готов назвать состав, который выйдет на матч Лиги конференций.
«Будем смотреть, в каком состоянии будут ребята. Состав сегодняшнего матча — это некий образ. Есть еще игроки, которые могут подойти к команде. Давайте не будем забегать вперед», — заявил тренер.
В своем первом официальном матче нового сезона «Сочи» 22 июля во втором квалификационном раунде Лиги конференций примет азербайджанский клуб «Кешля».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю