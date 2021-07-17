Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что пока не готов назвать состав, который выйдет на матч Лиги конференций.

«Будем смотреть, в каком состоянии будут ребята. Состав сегодняшнего матча — это некий образ. Есть еще игроки, которые могут подойти к команде. Давайте не будем забегать вперед», — заявил тренер.

В своем первом официальном матче нового сезона «Сочи» 22 июля во втором квалификационном раунде Лиги конференций примет азербайджанский клуб «Кешля».