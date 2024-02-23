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23 февраля, 00:57

«Айнтрахт» проиграл «Юниону» в плей-офф Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 февраля. Айнтрахт — Юнион — 1:2.
Фото Reuters

«Айнтрахт» потерпел поражение от «Юниона» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 1:2. Встреча прошла в Германии на стадионе «Дойче Банк Парк».

На голы Денниса Эккерта и Кэмерона Пуертаса хозяева ответили одним забитым мячом Жуниора Дина Эбимбе.

В первой встрече команды сыграли вничью (2:2), поэтому бельгийская команда вышла в 1/8 финала.

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:2
Юнион

«Мольде» на выезде разгромил «Легию» (3:0) благодаря дублю Фредрика Гульбрандсена и голу Эрика Хестада. В первой встрече тоже выиграла норвежская команда (3:2).

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
0:3
Мольде

«Штурм» во второй раз обыграл братиславский «Слован» (1:0) и вышел в 1/8 финала. Единственный гол забил Мика Биерит. В первой встрече тоже выиграла австрийская команда (4:1).

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
0:1
Штурм

«Олимпиакос» на выезде обыграл «Ференцварош» (1:0) и одержал победу по сумме двух встреч с общим счетом 2:0. Единственный гол забил Аюб Эль-Кааби с пенальти на 45-й минуте.

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
0:1
Олимпиакос П

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

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