Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

22 февраля, 23:22

«Аякс» в дополнительное время обыграл «Буде-Глимт» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Буде-Глимт» — «Аякс».
Фото Reuters

«Аякс» на выезде победил «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги конференций — 2:1.

Первый матч, проходивший в Нидерландах, завершился вничью (2:2).

Счет на 34-й минуте открыл Стивен Бергейс. Норвежский клуб отыгрался благодаря голу Патрика Берга на 83-й минуте. Это позволило «Буде-Глимт» перевести матч в дополнительное время.

Решающий гол на 114-й минуте забил Кеннет Тэйлор.

Обе команды завершали матч вдесятером — на 48-й минуте красную карточку получил защитник «Аякса» Йосип Шутало, а через 18 минут удалился полузащитник хозяев Альберт Гренбек, получивший две желтые карточки.

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин пропускал игру из-за повреждения.

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
1:2
Аякс

Источник: Сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол
ФК Аякс
ФК Буде-Глимт
3
0
Читайте также
Сборная Испании сыграет на Евро 2024 в «группе смерти»
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бетис» сыграл вничью с загребским «Динамо» и вылетел из Лиги конференций

«Айнтрахт» проиграл «Юниону» в плей-офф Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости