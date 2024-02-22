«Аякс» в дополнительное время обыграл «Буде-Глимт» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

«Аякс» на выезде победил «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги конференций — 2:1.

Первый матч, проходивший в Нидерландах, завершился вничью (2:2).

Счет на 34-й минуте открыл Стивен Бергейс. Норвежский клуб отыгрался благодаря голу Патрика Берга на 83-й минуте. Это позволило «Буде-Глимт» перевести матч в дополнительное время.

Решающий гол на 114-й минуте забил Кеннет Тэйлор.

Обе команды завершали матч вдесятером — на 48-й минуте красную карточку получил защитник «Аякса» Йосип Шутало, а через 18 минут удалился полузащитник хозяев Альберт Гренбек, получивший две желтые карточки.

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин пропускал игру из-за повреждения.