Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги конференций, по итогам которых стали известны все участники 1/8 финала.

Победы по сумме двух матчей одержали «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Юнион» (Бельгия), «Мольде» (Норвегия), «Штурм» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Серветт» (Швейцария). Они буду несеяными при жеребьевке.

Победители групп Лиги конференций будут сеяными: «Астон Вилла» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Лилль» (Франция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), ПАОК (Греция), «Фенербахче» (Турция) и «Фиорентина» (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.