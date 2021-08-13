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16-летний Миламбо побил рекорд Вейналдума

06:33
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Полузащитник Антони Миламбо сыграл свой первый матч за основной состаф «Фейеноорда». 16-летний голландец вышел на замену в матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций против «Люцерна». На данный момент ему 16 лет 4 месяца 9 дней.

Как сообщает пресс-служба клуба, Миламбо стал самым молодым игроком в истории «Фейеноорда». Он побил рекорд полузащитника Жоржиньо Вейналдума.

Свой первый матч за «Фейеноорд» Вейналдум сыграл в 16 лет 4 месяца 28 дней.

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Евгений Козинов все материалы автора

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