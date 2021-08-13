Губерниев: «Наш клубный футбол продолжает лежать на дне, как затонувший старый и ржавый баркас»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Рубина» от «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций (0:1).

«Вот ведь как. Думал, что наш клубный футбол, лежа на дне, оттолкнется и начнет движение вверх, на поверхность, там солнце и воздух! Но мы завязли еще больше. Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне, как затонувший старый и ржавый баркас. Йо-хо-хо, 11 человек на сундук мертвеца и бутылка рома», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Первый матч «Рубина» завершился со счетом 0:0. Таким образом, казанцы не смогли пройти в следующий раунд Лиги конференций.

«Сочи» также вылетел из Лиги конференций на стадии третьего квалификационного раунда, проиграв в двух матчах «Партизану» (1:1, 2:2, 2:4 — по пенальти).