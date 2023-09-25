Журналист Алейшо: Молодежная сборная России сыграет против «Сантоса», «Палмейраса» и «РБ Брагантино» в Бразилии

Молодежная сборная России проведет матчи против «Сантоса», «Палмейраса» и «РБ Брагантино» на сборах в Бразилии

Журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале сообщил, что молодежная сборная России сыграет против «Сантоса», «Палмейраса» и «РБ Брагантино» в рамках сбора в Бразилии.

Отмечается, что у российской команды будет еще один соперник, имя которого пока неизвестно. По информации источника, матчи пройдут с 10 по 17 октября. Переговоры с командами находятся на завершающей стадии.

22 сентября «СЭ» стало известно, что молодежная сборная России проведет сбор в Бразилии.

В 2023 году молодежная команда страны провела товарищеские матчи с «Торпедо-Белаз» (0:1) и молодежной сборной Узбекистана (2:0).