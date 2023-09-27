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Сегодня, 16:21

Сборные Швеции не будут играть с российскими юношескими командами

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Председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные Швеции не будут играть с российскими командами в случае их допуска, информирует Expressen.

«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд. Это наше послание, похожее на датское и английское», — цитирует Райнфельдта газета Expressen.

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Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Источник: ТАСС
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