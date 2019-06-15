Зеленский поздравил сборную Украины с победой на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с победой на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет. В финальном матче была обыграла национальная команда Кореи (3:1).

– Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. Сборная Украины U20 по футболу – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – еще больше, – написал Зеленский в своем Фейсбуке.

Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет