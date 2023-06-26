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Сегодня, 16:15

В Румынии утверждают, что сборная Украины U-21 нарушила регламент молодежного Евро-2023

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Фото Global Look Press

Румынское издание PlaySport утверждает, что молодежная сборная Украины могла нарушить регламент ФИФА на Евро-2023 среди команд до 21 года.

Национальная команда задействовала в матче против Хорватии двоих игроков, которые не имели права выходить на поле. Речь идет об игроках «Шахтера» Анатолии Трубине и Георгии Судакове.

В регламенте ФИФА сказано, что игрок молодежной сборной не может принимать участие в матчах команды, если с момента его выступления за главную команду страны не прошло как минимум 48 часов. Таким образом, Трубин и Судаков могли нарушить регламент, так как оба играли за сборную Украины в матче с Мальтой (1:0) в отборе на Евро-2024.

Отмечается, что федерация футбола Румынии обратилась за комментарием в ФИФА.

Источник: Playsport
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФИФА
Чемпионат Европы по футболу
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