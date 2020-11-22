Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Даниил Уткин рассказал, на что может рассчитывать национальная команда на молодежном Евро-2021.

— Впервые за долгое время российская «молодежка» пробилась на чемпионат Европы. Верил, что все получится?

— На самом деле, да. Сразу, как только мы собрались, мне бросилось в глаза, какая сплоченная у нас команда. Ощущался командный дух. Перед нами стояла задача — выйти на Евро — и мы ее выполнили. Все рады. Ждем группового этапа, — цитирует Уткина сайт «Краснодара».

— Костяк этой сборной — действующие игроки «Краснодара» и воспитанники академии «быков». Это упрощало коммуникации?

— Конечно. Мы с ребятами знаем друг друга давным-давно, так всегда комфортнее. Но и с другими парнями быстро перезнакомились, сейчас общаемся и вне поля. В этом плане никогда не возникало проблем.

— На что способна эта сборная на Евро-2021?

— В плей-офф мы выходить должны, ну а там посмотрим. Потенциал у команды есть, постараемся его реализовать.