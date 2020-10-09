Шикарный подарок России от Сербии. Что теперь нужно молодежке для выхода на Евро
Сборная Сербии, которая уже потеряла шансы для выхода на молодежный чемпионат Европы-2021, сделала шикарный подарок России, победив на своем поле поляков — 1:0.
Команда Михаила Галактионова после разгрома эстонцев (4:0) оторвалась от конкурентов на четыре очка и вплотную приблизилась к четвертому в своей истории участию в финальном турнире Евро. Россия получит путевку в Венгрию и Словению, если:
— победит во вторник Латвию;
— сыграет вничью с Латвией, а Польша потеряет очки в одном из своих двух оставшихся матчей;
— проиграет Латвии, а Польша наберет не более трех очков.
Отметим, что при равенстве очков поляки окажутся выше нас (2:2, 1:0 по личным встречам), а россияне — выше Болгарии (0:0, 2:0).
Россия — Эстония — 4:0 (Виллота, 8, в свои ворота. Кучаев, 13. Чалов, 21, с пенальти, 40). Нереализованный пенальти: Игнатьев (Россия), 77 (вратарь).
Болгария — Латвия — 1:0 (С.Иванов, 67). Удаление: Регза (Латвия), 47.
Сербия — Польша — 1:0 (В.Николич, 11).
Группа 5:
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Россия
|
9
|
6
|
2
|
1
|
18-3
|
20
|
___________________________________
|
2. Польша
|
8
|
5
|
1
|
2
|
15-6
|
16
|
-----------------------------------------------------------
|
3. Болгария
|
8
|
4
|
2
|
2
|
10-4
|
14
|
4. Сербия
|
9
|
3
|
2
|
4
|
12-9
|
11
|
5. Эстония
|
8
|
1
|
1
|
6
|
3-31
|
4
|
6. Латвия
|
8
|
0
|
4
|
4
|
5-10
|
4
13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.
17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.
13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.
17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.
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