Шикарный подарок России от Сербии. Что теперь нужно молодежке для выхода на Евро

Сборная Сербии, которая уже потеряла шансы для выхода на молодежный чемпионат Европы-2021, сделала шикарный подарок России, победив на своем поле поляков — 1:0.

Команда Михаила Галактионова после разгрома эстонцев (4:0) оторвалась от конкурентов на четыре очка и вплотную приблизилась к четвертому в своей истории участию в финальном турнире Евро. Россия получит путевку в Венгрию и Словению, если:

— победит во вторник Латвию;

— сыграет вничью с Латвией, а Польша потеряет очки в одном из своих двух оставшихся матчей;

— проиграет Латвии, а Польша наберет не более трех очков.

Отметим, что при равенстве очков поляки окажутся выше нас (2:2, 1:0 по личным встречам), а россияне — выше Болгарии (0:0, 2:0).

Россия — Эстония — 4:0 (Виллота, 8, в свои ворота. Кучаев, 13. Чалов, 21, с пенальти, 40). Нереализованный пенальти: Игнатьев (Россия), 77 (вратарь).

Болгария — Латвия — 1:0 (С.Иванов, 67). Удаление: Регза (Латвия), 47.

Сербия — Польша — 1:0 (В.Николич, 11).

Группа 5:

И В Н П М О 1. Россия 9 6 2 1 18-3 20 ___________________________________ 2. Польша 8 5 1 2 15-6 16 ----------------------------------------------------------- 3. Болгария 8 4 2 2 10-4 14 4. Сербия 9 3 2 4 12-9 11 5. Эстония 8 1 1 6 3-31 4 6. Латвия 8 0 4 4 5-10 4