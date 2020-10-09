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Шикарный подарок России от Сербии. Что теперь нужно молодежке для выхода на Евро

21:05
9 октября. Химки. Россия — Эстония — 4:0. Игроки молодежной сборной России поздравляют Федора Чалова с голом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 октября. Химки. Россия — Эстония — 4:0. Игроки молодежной сборной России поздравляют Федора Чалова с голом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная Сербии, которая уже потеряла шансы для выхода на молодежный чемпионат Европы-2021, сделала шикарный подарок России, победив на своем поле поляков — 1:0.

Команда Михаила Галактионова после разгрома эстонцев (4:0) оторвалась от конкурентов на четыре очка и вплотную приблизилась к четвертому в своей истории участию в финальном турнире Евро. Россия получит путевку в Венгрию и Словению, если:

— победит во вторник Латвию;

— сыграет вничью с Латвией, а Польша потеряет очки в одном из своих двух оставшихся матчей;

— проиграет Латвии, а Польша наберет не более трех очков.

Отметим, что при равенстве очков поляки окажутся выше нас (2:2, 1:0 по личным встречам), а россияне — выше Болгарии (0:0, 2:0).

Россия — Эстония — 4:0 (Виллота, 8, в свои ворота. Кучаев, 13. Чалов, 21, с пенальти, 40). Нереализованный пенальти: Игнатьев (Россия), 77 (вратарь).

Болгария — Латвия — 1:0 (С.Иванов, 67). Удаление: Регза (Латвия), 47.

Сербия — Польша — 1:0 (В.Николич, 11).

Группа 5:

И

В

Н

П

М

О

1. Россия

9

6

2

1

18-3

20

___________________________________

2. Польша

8

5

1

2

15-6

16

-----------------------------------------------------------

3. Болгария

8

4

2

2

10-4

14

4. Сербия

9

3

2

4

12-9

11

5. Эстония

8

1

1

6

3-31

4

6. Латвия

8

0

4

4

5-10

4

13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.
17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.
13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.
17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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