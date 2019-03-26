Сборная России до 17 лет под руководством Хомухи попала на Евро

Юношеская сборная России для игроков до 17 лет досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2019. Россияне в элитном раунде одержали победы над Польшей (3:2) и Шотландией (3:0). Они обеспечили себе одно из двух первых мест в группе. Первая строчка дает прямую путевку на турнир, из восьми вторых мест на Евро выйдут семь лучших. По итогам сегодняшних игр россияне однозначно не опустятся на последнюю строчку в сводной таблице вторых мест.

Сборную России для игроков до 17 лет возглавляет Дмитрий Хомуха. В заключительном туре, уже не имеющем турнирного значения, россияне встретятся с Португалией. Игра соостоится сегодня, начало - в 20.00 (время московское).

Чемпионат Европы для игроков до 17 лет пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.