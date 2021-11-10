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Пиняев выйдет в стартовом составе юношеской сборной России на матч с Грецией

15:55
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Стал известен стартовый состав юношеской сборной России на матч отборочного раунда чемпионата Европы до 19 лет против Греции.

Россия: Тороп, Лангович, Ефремов, Мелехин, Шайхтдинов, Михайлов, Лайкин, Пиняев, Соколов, Влад. Шитов, Вит. Шитов.

Запасные: Янович, Ким, Багринцев, Коваленко, Гайворонский, Гладышев, Детенышев, Николаев, Савицкий.

Матч Россия — Греция состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 16.00 (мск).

Греция U19 — Россия U19

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Иван Торопцев все материалы автора
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