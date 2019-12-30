РФС сообщил о продлении соглашений с тренерами сборных России

РФС продлил контракты с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым и старшим тренером юношеской сборной России по футболу Александром Кержаковым, информирует сайт организации.

Кроме того, свои контракты продлили Елена Фомина (женская сборная России), Евгений Кузьмин (женские сборные России по мини-футболу), Дмитрий Хомуха (юношеская сборная России 2002 года рождения), Станислав Коротаев (юношеская сборная России 2003 года рождения), Иван Шабаров (юношеская сборная России 2004 года рождения), Валентин Гавва (женские молодежная и юниорская (до 17 лет) сборные России).

Также отмечается, что в рамках ранее подписанных соглашений продолжат работу со сборными: Станислав Черчесов (сборная России), Михаил Галактионов (молодежная сборная России), Олег Левин (сборная России U-20), Вадим Гаранин (юношеская сборная России 2005 г.р.), Давид Калатозишвили (женская сборная России U-21), Ольга Порядина (женская юниорская сборная России U-16), Илья Леонов (женская национальная сборная России по пляжному футболу), Сергей Скорович (национальная, студенческая, молодежная сборные России по мини-футболу), Константин Маевский (юниорские сборные России по мини-футболу).