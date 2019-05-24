Новая Зеландия разгромила Гондурас на чемпионате мира U20

В Польше проходит чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет. В матче группового турнира сборная Новой Зеландии со счетом 5:0 обыграла Гондурас. В другой встрече Катар проиграл со счетом 0:4 Нигерии.

Чемпионат мира U20

Группа C

Гондурас – Новая Зеландия – 0:5 (0:3)

Голы: Диего, 8 – в свои ворота (0:1). Уэйн, 17 (0:2). Уэйн, 27 (0:3). Сингх, 51 (0:4). Конрой, 90+1 (0:5).

Судья: Эррера (Венесуэла).

24 мая. Люблин. Стадион Arena Lublin (Lublin Stadium).

Катар – Нигерия – 0:4 (0:2)

Голы: Эффиом, 12 (0:1). Оффиа, 24 (0:2). Деле-Баширу, 68 (0:3). Салавудин, 74 (0:4).

Судья: Герреро (Мексика).

24 мая. Тыхы. Стадион Stadion Miejski (Tychy Stadium).