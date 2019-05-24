Новая Зеландия разгромила Гондурас на чемпионате мира U20

В Польше проходит чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет. В матче группового турнира сборная Новой Зеландии со счетом 5:0 обыграла Гондурас. В другой встрече Катар проиграл со счетом 0:4 Нигерии.
Чемпионат мира U20
Группа C
Гондурас – Новая Зеландия – 0:5 (0:3)
Голы: Диего, 8 – в свои ворота (0:1). Уэйн, 17 (0:2). Уэйн, 27 (0:3). Сингх, 51 (0:4). Конрой, 90+1 (0:5).
Судья: Эррера (Венесуэла).
24 мая. Люблин. Стадион Arena Lublin (Lublin Stadium).
Катар – Нигерия – 0:4 (0:2)
Голы: Эффиом, 12 (0:1). Оффиа, 24 (0:2). Деле-Баширу, 68 (0:3). Салавудин, 74 (0:4).
Судья: Герреро (Мексика).
24 мая. Тыхы. Стадион Stadion Miejski (Tychy Stadium).