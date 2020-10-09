Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0).

— Очень понравилось, что с первых минут наша команда очень агрессивно начала и правильно отнеслись к этому матчу, — начал Галактионов. — Забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась намного легче и шла под нашу диктовку. Единственное — не реализовали все свои голевые эпизоды во втором тайме. Мы довольны, что взяли три очка, осталась последняя игра в квалификации. Все прекрасно понимают ее важность. Надо побеждать.

— Насколько полезны матчи с аутсайдерами для игроков? Как удалось их настроить?

— Несмотря на то, что соперник делит последнее место, надо похвалить Эстонию. Эта команда не закрывается, а играет открыто и дает другим играть. Хоть и уступает с крупным счетом, приятно противостоять такому сопернику. Самое главное — решить задачу и дальше, если все сложится, зарекомендовать себя на другом уровне. Мы увидели правильную реакцию, агрессию, давление и самоотдачу, с которой надо играть за сборную страны. У нас есть общая цель — выйти на чемпионат Европы, и мы все вместе к ней стремимся.

— Как оцените дебют Наира Тикнизяна и Станислава Магкеева?

— Ребята — молодцы, потому что на лету схватывают требования. Наир убедительно выглядел в тренировочной работе, поэтому заслужил место в стартовом составе. Стас адаптируется, но вышел качественно. Татаев сегодня тоже дебютировал и качественно подменил Евгеньева. Мы понимали, что Рома «висит» на карточках. Не стали рисковать, и решили его поберечь.

Сборная России за тур до конца отборочного турнира лидирует в таблице, на 4 очка опережая Польшу, которая провела на одну игру меньше.

На Евро-2021 выйдут победители групп и лучшие пять команд среди занявших вторые места. В последнем туре Россия встретится на выезде с Латвией, игра состоится 13 октября.

Финальный турнир молодежного Евро пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Словении и Венгрии (Евгений Белоусов).