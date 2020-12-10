Колыванов оценил шансы молодежной сборной на Евро-2021

Бывший тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал итоги жеребьевки Евро U-21. Россия попала в группу C вместе с Францией, Данией и Исландией.

— Считаю, что наша сборная одна из фаворитов в этой группе вместе с французами, — сказал Колыванов «СЭ». — Хотя датчане не подарок, а исландцы — северная команда с хорошей физической подготовкой. В любом случае, наши ребята очень здорово прошли отборочный цикл, заняли первое место в группе. Хочется пожелать им удачи, все-таки большой путь проделали, долго к этому шли.

Давно наша молодежная сборная не попадала в финальную часть. Будет непросто, но тем интереснее турнир, когда попадаешь в группу с такими сильными командами. Всегда наша сборная, конечно, борется за первое место. Но там будет и много других европейских команд, которые ведущие роли занимают сейчас в футболе. Если попадут в итоге в четверку лучших — это уже хороший результат.

(Екатерина Звенигородская)