Иван Обляков: «Выиграли, три очка в копилке, едем дальше»

Капитан молодежной сборной России Иван Обляков поделился впечатлениями от матча отборочного цикла Евро-2021 против команды Болгарии (2:0).

— Выиграли, три очка в копилке, едем дальше. Есть небольшая усталость, но это была отличная победа, поэтому быстро восстановимся и к полякам будем готовы на сто процентов, — цитирует Облякова сайт РФС. — 1:0 — такой счет где нельзя терять концентрацию, забили второй — стало полегче. У болгар моментов особенно не было, только пара дальних ударов. Мы должны были больше забивать.