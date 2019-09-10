Иван Игнатьев — о своем удалении: «Не попал, значит...»
10 сентября 2019, 23:59
Нападающий молодежной сборной России (U-21) Иван Игнатьев отказался комментировать свое удаление в отборочном матче Евро-2021 с командой Болгарии (0:0). На 87-й минуте судья показал Игнатьеву прямую красную карточку после отмашки в единоборстве с защитником хозяев Петко Христовым.
— Можете прокомментировать эпизод?
— Нет, нельзя.
— На раскадровке видно, что вы толком не попали в соперника...
— Не попал, значит... Нет, все равно не буду ничего комментировать. Ни по моменту, ни по самому матчу. (Александр Рогулев)
Игнатьев удален в матче с Болгарией за отмашку pic.twitter.com/IcQTxpXWAs— СЭ Футбол (@se_football) September 10, 2019