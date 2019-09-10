Нападающий молодежной сборной России (U-21) Иван Игнатьев отказался комментировать свое удаление в отборочном матче Евро-2021 с командой Болгарии (0:0). На 87-й минуте судья показал Игнатьеву прямую красную карточку после отмашки в единоборстве с защитником хозяев Петко Христовым.

— Можете прокомментировать эпизод?

— Нет, нельзя.

— На раскадровке видно, что вы толком не попали в соперника...

— Не попал, значит... Нет, все равно не буду ничего комментировать. Ни по моменту, ни по самому матчу. (Александр Рогулев)