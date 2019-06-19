Италия уступила Польше на молодежном чемпионате Европы

На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик.

Польша с шестью очками лидирует в группе А. У Италии три очка и вторая позиция.

Чемпионат Европы U 21

Группа А

2-й тур

Италия U 21 – Польша U 21 – 0:1 (0:1)

Гол: Белик, 40.

Италия U21: Мерет, Димарко, Аджапонг (Дзаньоло, 81), Бастони, Манчини, Мандрагора (Тонали, 57), Барелла, Пеллегрини, Орсолини (Кин, 46), Кьеза, Кутроне.

Польша U21: Грабара, Ветеска, Белик, Пестка, Бохневич, Ковнацки (Букса, 76), Шиманьски, Дзичек, Журковски, Фила, Ягелло (Михаляк, 55).

Предупреждения: Дзичек, 49. Ковнацки, 59. Дзаньоло, 87. Букса, 89.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

19 июня. Болонья. Стадион "Ренато Далл'Ара".