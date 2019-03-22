20:10 | Футбол — Молодежные сборные

Игнатьев и Сулейманов отличились в матче молодежной сборной России

Молодежная сборная России в товарищеском матче против Швеции забила Швеции два гола в первом тайме.
Молодежная сборная России в товарищеском матче против Швеции забила Швеции два гола в первом тайме.
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Молодежная сборная России в товарищеском матче против Швеции забила сопернику два гола в первом тайме. Об этом сообщили в Сториз Инстаграма сборной России. Отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Напомним, что 20-летний Игнатьев отказался подписывать новый контракт с клубом, за что был переведен в дубль и получил изрядную долю критики от главного тренера "быков" Мурада Мусаева.

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