Главный тренер молодежной сборной Шабаров рассказал о состоянии здоровья игроков

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игроков после матча с «Палмейрас» U20 (3:1).

— Был момент, когда Дмитрий Кучугура встал на мяч — такой бразильский приемчик. Бразильцу не понравилось, он сразу начал его толкать. Как к этому относитесь?

— Если есть такие игроки, которые могут, помимо основных своих функций, еще приукрасить, разбавить игру чем-то необычным, что понравится зрителям, что заставит кого-то удивиться, это всегда должно поощрятся. Мы играем для зрителей. Если зрителям это нравится, значит, мы делаем все правильно.

— Чупаев и Кокшаров сегодня уходили с поля тяжело. Просто устали?

— Чупаев вчера дернул заднюю. Еще не до конца сделали все обследования, чтобы понять, насколько это серьезно. Но вроде как там нет никакого разрыва, просто подрастянул заднюю поверхность бедра.

— Значит, что дальше он вряд ли сыграет?

— Посмотрим. Сегодня он сказал, что чувствует себя лучше, будем смотреть, как будет проходить процесс реабилитации здесь. Если выйдет, то в четвертой игре, последней. Что касается Кокшарова, думаю, он просто набегался, ноги забились и здесь вопрос правильного восстановления, которое нужно сейчас провести. Это не травма. Он просто набегался, потому что немного играет в клубе.

Это второй матч «молодежки» в рамках бразильского турне. В первой игре национальная команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

14 октября россияне сыграют с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.