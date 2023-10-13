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Сегодня, 19:28

Главный тренер молодежной сборной Шабаров рассказал о состоянии здоровья игроков

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игроков после матча с «Палмейрас» U20 (3:1).

— Был момент, когда Дмитрий Кучугура встал на мяч — такой бразильский приемчик. Бразильцу не понравилось, он сразу начал его толкать. Как к этому относитесь?

— Если есть такие игроки, которые могут, помимо основных своих функций, еще приукрасить, разбавить игру чем-то необычным, что понравится зрителям, что заставит кого-то удивиться, это всегда должно поощрятся. Мы играем для зрителей. Если зрителям это нравится, значит, мы делаем все правильно.

— Чупаев и Кокшаров сегодня уходили с поля тяжело. Просто устали?

— Чупаев вчера дернул заднюю. Еще не до конца сделали все обследования, чтобы понять, насколько это серьезно. Но вроде как там нет никакого разрыва, просто подрастянул заднюю поверхность бедра.

Александр Кокшаров. Молодежная сборная России победила «Палмейрас» U-20

— Значит, что дальше он вряд ли сыграет?

— Посмотрим. Сегодня он сказал, что чувствует себя лучше, будем смотреть, как будет проходить процесс реабилитации здесь. Если выйдет, то в четвертой игре, последней. Что касается Кокшарова, думаю, он просто набегался, ноги забились и здесь вопрос правильного восстановления, которое нужно сейчас провести. Это не травма. Он просто набегался, потому что немного играет в клубе.

Это второй матч «молодежки» в рамках бразильского турне. В первой игре национальная команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

14 октября россияне сыграют с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Палмейрас
Иван Шабаров
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