Главный тренер молодежной сборной Шабаров о цели поездки в Бразилию: «Чтобы понять, почему в нашем футболе так много бразильцев»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал «СЭ» о целях поездки национальной команды в Бразилию.

«Мы сразу, когда сюда ехали, договорились, что мы едем не только смотреть на бразильцев, мы едем себя показывать и понять вообще, почему в нашем российском футболе так много бразильцев, и чем они от нас отличаются, почему их так ценят не только у нас, но и во всем мире. Может быть, есть какой-то секрет. Наши ребята играют не только за сборную, хоть это и первостепенно, но еще и показывают себя перед своими клубами, из которых они приехали, доказывают, что они заслуживают шансов, которые им могли бы давать в клубах. Их настрой объясним. Другое дело, что иногда эмоции зашкаливали, но это молодость. Здесь надо еще поработать в этом плане, чтобы уметь ими правильно управлять, потому что такие глупые удаления могут дорого стоить в будущем», — сказал Шабаров «СЭ».

13 октября молодежная сборная России победила «Палмейрас» до 20 лет со счетом 3:1. Это второй матч «молодежки» в рамках бразильского турне. В первой игре национальная команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

14 октября россияне сыграют с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.