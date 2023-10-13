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Сегодня, 19:18

Шабаров о победе над «Палмейрас» U-20: «Молодцы, что руки не опустили после незабитого пенальти и дотерпели»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча против «Палмейрас» до 20 лет (3:1).

«Результат хоть и второстепенен, но всегда приятней выигрывать, чем проигрывать. У игроков будут положительные эмоции до завтрашнего дня. Сегодня хорошо набегались. И всегда нагрузки такого рода легче переносятся, когда ты выигрываешь, а не проигрываешь. Что касается содержания игры, понравилось начало: хороший был настрой. Видно, что игроки психологически хорошо подготовились к этому матчу», — сказал Шабаров «СЭ».

Александр Кокшаров. Молодежная сборная России победила «Палмейрас» U-20

Шабаров также считает, что позже молодежная сборная России отдала инициативу, из-за чего соперник включился.

«К сожалению, пропустили там, где ожидали. В принципе знали, что соперник хорошо бросает ауты. Готовились, но здесь наша защита не сработала должным образом. Молодцы, что руки не опустили после незабитого пенальти и дотерпели. Потому что было видно, что второй тайм, с точки зрения контроля мяча, инициатива у соперника. Мы дождались своих шансов — забили, это положительный момент в игре», — добавил Шабаров.

Это второй матч «молодежки» в рамках бразильского турне. В первой игре национальная команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

14 октября россияне сыграют с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Палмейрас
Иван Шабаров
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