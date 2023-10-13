Полузащитник молодежной сборной Кучугура: «У нас образовался коллектив, который непросто сломать»

Полузащитник молодежной сборной России Дмитрий Кучугура в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча против «Палмейрас» до 20 лет (3:1).

— Как тебе игра?

— Думаю, сегодня мы показали очень хорошую игру. Показали, что за все сборы, которые мы прошли вместе, у нас образовался коллектив, который непросто сломать. Вы сами видели: тронули одного — мы все вместе, как одна семья.

— Момент был, где ты встал на мяч и немного провоцировал этим бразильцев.

— Это не провокация. Они показывают красивую игру. Из-за этого все о Бразилии и говорят. Я показал, что мы тоже в России это делать умеем.

— Расскажи про момент с голом.

— Я сыграл за счет своего крайнего защитника. Бессмертный пробежал, увел игрока, я сместился в центр и ударил. Тренер, когда вышел Завонкин, сказал: «Иди правым нападающим». Он сказал смещаться в середину и бить. Я это и сделал.

— Какие были эмоции, когда узнал, что будете играть против бразильцев?

— Это непередаваемые эмоции. Мы приехали сравнить свой уровень с бразильцами. Пока мы идем без поражений.

Это второй матч «молодежки» в рамках бразильского турне. В первой игре национальная команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

14 октября россияне сыграют с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.