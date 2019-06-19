Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальти

Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес автогол защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на 5-й добавленной минуте.

Примечателен тот факт, что в обоих таймах французская команда не реализовала одиннадцатиметровые.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Англия - Франция - 1:2 (0:0)

Голы: Фоден, 54 (1:0). Иконе, 89 (1:1). Ван-Биссака, 90+5 - в свои ворота (1:2).

Нереализованные пенальти: Дембеле, 25 (вратарь), Ауар, 66 (штанга).

Англия: Хендерсон, Кларк-Солтер, Томори, Ван-Биссака, Дасилва, Фоден, Сессеньон (Абрахам, 75), Чудхури, Мэддисон, Соланке (Маунт, 71), Грэй (Калверт-Льюин, 75).

Франция: Бернардони, Упамекано, Балло-Туре, Конате, Дагба, Тузар (Матета, 72), Рейне-Аделаида, Ауар (Тюрам, 82), Иконе, Бамба (Нтшам, 66), Дембеле.

Предупреждения: Мэддисон, 48. Дембеле, 77. Ван-Биссака, 89.

Удаление: Чудхури, 62.

Судья: Йованович (Сербия).

18 июня. Чезена. Стадион "Дино Мануцци".

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