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Сегодня, 17:25

Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира среди юношей до 17 лет

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Юношеская сборная Германии в серии пенальти победила команду Франции и впервые завоевала звание чемпионов мира среди команд до 17 лет.

У немецкой команды отличились Парис Бруннер на 29-й минуте с пенальти и Ной Дарвих (51-я минута), у французов забили Саймон Буабре (53-я) и Матис Амугу (85-я).

На 69-й минуте полузащитник немецкой команды Виннерс Осаве был удален с поля за вторую желтую карточку.

В серии пенальти точнее оказались игроки Германии — 4:3. Победный удар нанес Альмугер Кабар.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
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