Эквадор обыграл Италию в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира

Сборная Эквадора в дополнительное время выиграла у команды Италии в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира. Единственный гол на 104-й минуте забил Ричард Мина.

Чемпионат мира U20

Матч за 3-е место

Италия U20 – Эквадор U20 – 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Мина, 104.

Нереализованный пенальти: Оливьери, 95 (вратарь).

Италия U20: Карнесекки, Габбиа, Кандела, Беттелла, Дель Прато, Раньери, Трипальделли (Пеллегрини, 82), Эспозито (Кольпани, 62), Капоне, Гори (Оливьери, 62), Альберико.

Эквадор U20: Рамирес, Эспиноса (Мина, 60), Вальесилья, Паласиос, Поросо, Ресабала (Кинтеро, 83), Сифуэнтес, Альсивар (Лоор, 112), Кампана, Плата, Альварадо (Кастильо, 119).

Предупреждения: Кандела, 20. Вальесилья, 43. Кинтеро, 88. Капоне, 88. Плата, 95. Оливьери, 98. Габбиа, 103.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

14 июня. Гдыня. Стадион Гдыни.