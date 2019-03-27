Дмитрий Хомуха: "Россияне не будут на чемпионате Европы мальчиками для битья"

Главный тренер юношеской сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха рассказал о подготовке к чемпионату Европы-2019, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.

Команда досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2019. Россияне в элитном раунде одержали победы над Польшей (3:2) и Шотландией (3:0). Россияне обеспечили себе одно из двух первых мест в группе.

– Сейчас ребята возвращаются в свои клубы, одни будут выступать в первенстве молодежных команд, другие – в Первенстве Москвы. Потихоньку будем пытаться найти устраивающее решение с клубами, потому что не каждый год молодые футболисты принимают участие в Чемпионате Европы. Рассчитываю, что клубы с пониманием отнесутся к приоритету выступления на Чемпионате Европы и дадут нам возможность качественно подготовиться к турниру. Если у нас будет достаточно времени, чтобы привести ребят к единому знаменателю, выровнять функциональное состояние игроков и подойти к стартовому матчу Чемпионата Европы во всеоружии, мы дадим бой любому сопернику.

– При условии качественной подготовки к Чемпионату Европы, на что юношеская сборная России сможет рассчитывать на континентальном первенстве?

– То, что мы не будем на Чемпионате Европы мальчиками для битья, я точно могу гарантировать. Все остальное – это футбол.

– Что скажете в адрес ребят, которые завоевали путевку на Чемпионат Европы?

– Ребята – молодцы. Им есть, чем гордиться. После долгого перерыва именно ребята 2002 года рождения сумели отобраться в финальную часть и сделали это достойно и уверенно. В целом, они справились с физической и психологической нагрузкой. Теперь нужно не снижать обороты.

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