Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Бразилия вышла в финал юношеского ЧМ, обыграв Францию

03:56

Бразилия одержала волевую победу над Францией в матче 1/2 финала юношеского чемпионата мира (3:2). Французы к 13-й минуте вели со счетом 2:0, но во втором тайме бразильцам удалось сравнять счет и на последних минутах вырвать путевку в финал.

В решающем матче бразильцы сыграют с Мекскиой, которая ранее взяла верх над Голландией.

Чемпионат мира

Сборные до 17 лет

1/2 финала

Франция U17 — Бразилия U17 — 2:3 (2:0)

Мексика U17 — Голландия U17 — 1:1 (0:0). Пенальти — 4:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир