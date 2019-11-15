Бразилия вышла в финал юношеского ЧМ, обыграв Францию

Бразилия одержала волевую победу над Францией в матче 1/2 финала юношеского чемпионата мира (3:2). Французы к 13-й минуте вели со счетом 2:0, но во втором тайме бразильцам удалось сравнять счет и на последних минутах вырвать путевку в финал.

В решающем матче бразильцы сыграют с Мекскиой, которая ранее взяла верх над Голландией.

Чемпионат мира

Сборные до 17 лет

1/2 финала

Франция U17 — Бразилия U17 — 2:3 (2:0)

Мексика U17 — Голландия U17 — 1:1 (0:0). Пенальти — 4:3