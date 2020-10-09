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Березуцкий проспорил Быстрову пять тысяч на матче молодежной сборной России

18:51
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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров выиграл пять тысяч рублей в споре с бывшим партнером по национальной команде Василием Березуцким.

Бывший хавбек «Спартака» поставил на то, что российская молодежка забьет больше трех мячей в первом тайме отборочного матча Евро-2021 с Эстонией, экс-защитник ЦСКА ставил на меньшее количество голов. После первого тайма команда Михаила Галактионова впереди — 4:0. (Евгений Белоусов)

Следить за матчем молодежной сборной России против Эстонии можно на сайте «СЭ».

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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