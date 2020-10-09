Березуцкий проспорил Быстрову пять тысяч на матче молодежной сборной России
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров выиграл пять тысяч рублей в споре с бывшим партнером по национальной команде Василием Березуцким.
Бывший хавбек «Спартака» поставил на то, что российская молодежка забьет больше трех мячей в первом тайме отборочного матча Евро-2021 с Эстонией, экс-защитник ЦСКА ставил на меньшее количество голов. После первого тайма команда Михаила Галактионова впереди — 4:0. (Евгений Белоусов)
Следить за матчем молодежной сборной России против Эстонии можно на сайте «СЭ».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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