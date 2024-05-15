Сыграет ли Миранчук в финале Кубка Италии? Между «Аталантой» и «Ювентусом» намечается серьезная дуэль
29 октября 2008 года произошло, казалось бы, рядовое событие — «Дженоа» под руководством Джана Пьеро Гасперини обыграл «Кальяри» Массимилиано Аллегри со счетом 2:1, а решающий гол забил футболист по имени Тиагу Мотта. Сейчас все трое связаны между собой: Гасперини и Аллегри разыграют в финале Кубок Италии, но уже руководя другими командами, а последний претендует на пост главного тренера «Ювентуса», если Макса уберут после третьего сезона без трофеев.
У Аллегри еще год контракта с туринцами, но результаты команды не удовлетворяют хозяев клуба. Это во время своего первого захода в «Ювентус» он собрал целую копилку трофеев. А вот со второго раза получается куда хуже — ноль титулов за три года.
Такой же ноль, только за всю карьеру, у тренирующего «Аталанту» Гасперини. Его великолепная команда восхищает Италию и Европу, а самого седовласого итальянца справедливо хвалят уже несколько лет. Однако его высокой самооценке очень мешает полнейшее отсутствие титулов.
В сезоне-2008/09 «Дженоа» Гасперини два раза обыграл «Кальяри» Аллегри. Но то были первые две дуэли этих тренеров, а дальше последний с лихвой отыгрался на первом. Перед финалом Кубка Италии у Массимилиано 12 побед против Джана Пьеро при 6 поражениях и 10 ничьих.
У Аллегри 13 тренерских титулов в карьере — шесть скудетто, четыре Кубка и три Суперкубка Италии. Если он выиграет ближайшую дуэль у Гасперини, то станет абсолютным рекордсменом страны по числу завоеванных Кубков. Пока же Массимилиано делит лавры с Роберто Манчини и Свеном-Ераном Эрикссоном. Предыдущие четыре Кубка Аллегри выиграл параллельно со скудетто, так что они были лишь вкусным гарниром к основному блюду. Сегодня трофейная тарелка тренера пуста, так что победа в Кубке имеет для него совсем иной вес: мотивация зашкаливает.
У Гасперини, который в 2003 году выиграл знаменитый молодежный турнир во Виареджо с «примаверой» «Ювентуса», мотивация и вовсе на космическом уровне. Его контракт тоже истекает в 2025 году, но отсутствие титулов в 66 лет и спрос со стороны более серьезных клубов ставят воспитанника «Ювентуса» перед серьезным выбором: остаться в Бергамо до конца карьеры в роли живой легенды или уйти на пике в какой-то именитый или очень богатый клуб. В течение восьми дней Гасперини может выиграть для «Аталанты» больше трофеев, чем она взяла за 117 лет свой истории (в 1963 году случилась победа в Кубке Италии, и на этом все), но ведь может и не выиграть! Каким будет психологическое состояние после 22 мая не очень, мягко говоря, уравновешенного по жизни Гаспа, никто, в том числе и он сам, сегодня не знает. Именно поэтому Джан Пьеро всячески уходит от бесконечных вопросов о своем будущем.
56-летний Аллегри ничего не выигрывал с 2018 года. Пауза явно затянулась, а дальше пока — туман. Некоторое время назад, кстати, у этого тренера была возможность возглавить ни много ни мало «Реал»: Карло Анчелотти тогда всерьез рассматривал уход в сборную Бразилии, и мадридцы вышли на Аллегри. Но Массимилиано испугался, что не потянет такой груз, и отказался. Вряд ли его позовут в Мадрид второй раз хоть когда-нибудь еще, так как последние три сезона в Турине вистов ему явно не прибавили. Спасти Аллегри от неминуемой отставки — даже при победе в Кубке Италии — гипотетически может только высокая неустойка. Но слишком уж настойчивы в футбольных кулуарах разговоры о смене наставника «Ювентуса».
Впрочем, Гасперини против Аллегри — это дела итальянские, а ведь в финале Кубка Италии будет представитель России. La Gazzetta dello Sport не видит Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты». Но, во-первых, она может ошибаться, во-вторых, полузащитник вполне может появиться на поле и во втором тайме, ведь из-за дисквалификации Скамакки число атакующих игроков у Гасперини уменьшилось.
Пока же Миранчук делит второе место в команде по числу трофеев, завоеванных за карьеру. Благодаря «Локомотиву» у него их пять — столько же у бельгийца Де Кетеларе. Рекордсмен «Аталанты» — голландец Баккер, у которого шесть титулов. Суммарно весь состав бергамасков имеет в активе 30 трофеев. Ну а общее количество титулов всех игроков «Ювентуса», включая дисквалифицированного за допинг Погба, — 146. Существенная разница.
Добавьте к этому 13:0 Аллегри против Гасперини — и еще раз убедитесь в том, что вторая в истории победа «Аталанты» в Кубке Италии станет большим событием в итальянском футболе. А вот 15-й в истории завоеванный «Ювентусом» трофей лишь слегка потешит самолюбие самого титулованного клуба на Апеннинах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72-43
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|35
|19
|6
|10
|65-39
|63
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63-44
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Фиорентина
|35
|15
|8
|12
|53-40
|53
|
9
|Наполи
|36
|13
|12
|11
|53-46
|51
|
10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33-32
|50
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|36
|8
|13
|15
|32-52
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11