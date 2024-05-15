Сыграет ли Миранчук в финале Кубка Италии? Между «Аталантой» и «Ювентусом» намечается серьезная дуэль

У Аллегри и Гасперини давние счеты.

29 октября 2008 года произошло, казалось бы, рядовое событие — «Дженоа» под руководством Джана Пьеро Гасперини обыграл «Кальяри» Массимилиано Аллегри со счетом 2:1, а решающий гол забил футболист по имени Тиагу Мотта. Сейчас все трое связаны между собой: Гасперини и Аллегри разыграют в финале Кубок Италии, но уже руководя другими командами, а последний претендует на пост главного тренера «Ювентуса», если Макса уберут после третьего сезона без трофеев.

У Аллегри еще год контракта с туринцами, но результаты команды не удовлетворяют хозяев клуба. Это во время своего первого захода в «Ювентус» он собрал целую копилку трофеев. А вот со второго раза получается куда хуже — ноль титулов за три года.

Такой же ноль, только за всю карьеру, у тренирующего «Аталанту» Гасперини. Его великолепная команда восхищает Италию и Европу, а самого седовласого итальянца справедливо хвалят уже несколько лет. Однако его высокой самооценке очень мешает полнейшее отсутствие титулов.

В сезоне-2008/09 «Дженоа» Гасперини два раза обыграл «Кальяри» Аллегри. Но то были первые две дуэли этих тренеров, а дальше последний с лихвой отыгрался на первом. Перед финалом Кубка Италии у Массимилиано 12 побед против Джана Пьеро при 6 поражениях и 10 ничьих.

У Аллегри 13 тренерских титулов в карьере — шесть скудетто, четыре Кубка и три Суперкубка Италии. Если он выиграет ближайшую дуэль у Гасперини, то станет абсолютным рекордсменом страны по числу завоеванных Кубков. Пока же Массимилиано делит лавры с Роберто Манчини и Свеном-Ераном Эрикссоном. Предыдущие четыре Кубка Аллегри выиграл параллельно со скудетто, так что они были лишь вкусным гарниром к основному блюду. Сегодня трофейная тарелка тренера пуста, так что победа в Кубке имеет для него совсем иной вес: мотивация зашкаливает.

Массимилиано Аллегри. Фото Reuters

У Гасперини, который в 2003 году выиграл знаменитый молодежный турнир во Виареджо с «примаверой» «Ювентуса», мотивация и вовсе на космическом уровне. Его контракт тоже истекает в 2025 году, но отсутствие титулов в 66 лет и спрос со стороны более серьезных клубов ставят воспитанника «Ювентуса» перед серьезным выбором: остаться в Бергамо до конца карьеры в роли живой легенды или уйти на пике в какой-то именитый или очень богатый клуб. В течение восьми дней Гасперини может выиграть для «Аталанты» больше трофеев, чем она взяла за 117 лет свой истории (в 1963 году случилась победа в Кубке Италии, и на этом все), но ведь может и не выиграть! Каким будет психологическое состояние после 22 мая не очень, мягко говоря, уравновешенного по жизни Гаспа, никто, в том числе и он сам, сегодня не знает. Именно поэтому Джан Пьеро всячески уходит от бесконечных вопросов о своем будущем.

56-летний Аллегри ничего не выигрывал с 2018 года. Пауза явно затянулась, а дальше пока — туман. Некоторое время назад, кстати, у этого тренера была возможность возглавить ни много ни мало «Реал»: Карло Анчелотти тогда всерьез рассматривал уход в сборную Бразилии, и мадридцы вышли на Аллегри. Но Массимилиано испугался, что не потянет такой груз, и отказался. Вряд ли его позовут в Мадрид второй раз хоть когда-нибудь еще, так как последние три сезона в Турине вистов ему явно не прибавили. Спасти Аллегри от неминуемой отставки — даже при победе в Кубке Италии — гипотетически может только высокая неустойка. Но слишком уж настойчивы в футбольных кулуарах разговоры о смене наставника «Ювентуса».

Джан Пьеро Гасперини. Фото Reuters

Впрочем, Гасперини против Аллегри — это дела итальянские, а ведь в финале Кубка Италии будет представитель России. La Gazzetta dello Sport не видит Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты». Но, во-первых, она может ошибаться, во-вторых, полузащитник вполне может появиться на поле и во втором тайме, ведь из-за дисквалификации Скамакки число атакующих игроков у Гасперини уменьшилось.

Пока же Миранчук делит второе место в команде по числу трофеев, завоеванных за карьеру. Благодаря «Локомотиву» у него их пять — столько же у бельгийца Де Кетеларе. Рекордсмен «Аталанты» — голландец Баккер, у которого шесть титулов. Суммарно весь состав бергамасков имеет в активе 30 трофеев. Ну а общее количество титулов всех игроков «Ювентуса», включая дисквалифицированного за допинг Погба, — 146. Существенная разница.

Добавьте к этому 13:0 Аллегри против Гасперини — и еще раз убедитесь в том, что вторая в истории победа «Аталанты» в Кубке Италии станет большим событием в итальянском футболе. А вот 15-й в истории завоеванный «Ювентусом» трофей лишь слегка потешит самолюбие самого титулованного клуба на Апеннинах.