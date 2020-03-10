«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса

«Ювентус» заинтересован в покупке полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «бьяконери» рассматривают 20-летнего испанца как альтернативу другой своей трансферной цели — форварду «Фиорентины» Федерико Кьезе. Ранее сообщалось, что Торресом также интересуется «Барселона».

В сезоне-2019/20 на счету Торреса 5 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего испанца в 40 миллионов евро. Контракт футболиста с «Валенсией» действует до лета 2021 года.