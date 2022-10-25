«Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Роналду

Во время расследования дела о финансовых нарушениях, в которых подозреваются первые лица «Ювентуса», следователи выяснили, что в итальянской команде уничтожили документы о тайных сделках с бывшим нападающим клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, во время обысков в штаб-квартире «Ювентуса» в прошлом году властями были перехвачены телефонные разговоры о частном соглашении, касающемся договорных отношений и долгов по зарплате Роналду. Следователи считают, что секретные документы с участием португальца были уничтожены официальными лицами клуба.

Это предположение подкрепляется тем, что полицейские нашли аудиодоказательства существования документов, которые рассматриваются как «состав преступления» и считаются элементами в поддержку дальнейших ложных методов бухгалтерского учета со стороны клуба, которые помогли им зафиксировать снижение затрат с 2019 по 2021 год.

37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провел за итальянский клуб 134 матча, забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли.