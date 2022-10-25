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«Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Роналду

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Во время расследования дела о финансовых нарушениях, в которых подозреваются первые лица «Ювентуса», следователи выяснили, что в итальянской команде уничтожили документы о тайных сделках с бывшим нападающим клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, во время обысков в штаб-квартире «Ювентуса» в прошлом году властями были перехвачены телефонные разговоры о частном соглашении, касающемся договорных отношений и долгов по зарплате Роналду. Следователи считают, что секретные документы с участием португальца были уничтожены официальными лицами клуба.

Это предположение подкрепляется тем, что полицейские нашли аудиодоказательства существования документов, которые рассматриваются как «состав преступления» и считаются элементами в поддержку дальнейших ложных методов бухгалтерского учета со стороны клуба, которые помогли им зафиксировать снижение затрат с 2019 по 2021 год.

37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провел за итальянский клуб 134 матча, забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/24-10-2022/juve-inchiesta-plusvalenze-prossime-tappe-cosa-succede-adesso
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ювентус
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2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 1 : 2
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 2 : 0
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 0 : 2
23.10 21:45
Рома – Наполи
 0 : 1
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 0 : 1
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 2 : 1
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 7
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П
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Лацио

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