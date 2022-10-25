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Сегодня, 10:21

Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»

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Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли. Об это сообщает журналист Танкреди Палмери в своих соцсетях.

37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провел за итальянский клуб 134 матча, забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

После 11 туров Серии А «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует «Наполи» (29 очков).

На данный момент Роналду отстранен от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед», после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 1 : 2
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 2 : 0
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 0 : 2
23.10 21:45
Рома – Наполи
 0 : 1
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 0 : 1
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 2 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
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