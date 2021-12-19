Влахович повторил результат Роналду по числу голов в серии А за календарный год

Нападающий «Фиорентина» Душан Влахович забил мяч в матче 18-го тура серии А с «Сассуоло» (2:2).

Для 21-летнего серба этот гол стал 33-м в серии А в 2021 году. Таким образом, нападающий повторил результат бывшего форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по числу голов в серии А за календарный год, который он показал в 2020 году, а также результат экс-форварда туринской команды Омара Сивори, показанный в 1961 году.

Больше за календарный год в серии А забивали лишь нападающий «Милана» Гуннар Нордаль — 36 голов в 1950 году, и форвард туринцев Феличе Борел — 41 гол в 1933 году.