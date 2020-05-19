Владелец «Удинезе»: Бундеслига начала самым худшим образом, а преподносит это, как успех»

Владелец «Удинезе» Джампаоло Поццо поделился мнением о возобновлении сезона в чемпионате Германии после паузы из-за пандемии коронавируса. После рестарта прошел один тур.

— Они начали самым худшим образом, а преподносят это как успех, — приводит слова Поццо Football Italia. — Если смотреть на травмы. В первых шести играх их было восемь. Это доказательство того, что заплатите, если не подготовитесь как следует. Это все с одной игрой в неделю. Когда нужно будет увеличить игр до двух, то для завершения сезона потребуется команда из 30 игроков.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ о приостановлении всех спортивных мероприятий и соревнований в стране до 14 июня.