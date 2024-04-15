Удар Хвичи стал голевым пасом на Осимхена в матче серии А с «Фрозиноне»

В воскресенье, 14 апреля, «Наполи» не смог дома победить одного из аутсайдеров серии А «Фрозиноне» в 32-м туре (2:2).

Хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч. При счете 1:1 его удар в сторону ворот соперника превратился в голевой пас на Осимхена.

Все три спортивные СМИ поставили грузинскому легионеру одну и ту же оценку — 6,0. Вот комментарии изданий.

La Gazzetta dello Sport: «Партнеры снабжали его мячом с большими перебоями. Несколько раз обострял игру, нанес шесть ударов, но без особого успеха».

Corriere dello Sport: «Не блеснул, но в старании не откажешь. Пытался взять верх в дуэлях с Околи, Дзортеа и Лиролой, пробовал пробить голкипера Турати. Его неудачный удар стал голевым пасом на Осимхена».

Tuttosport: «Зажегся во втором тайме на фоне бледного футбола в первой половине матча. Из его удара родился второй гол «Наполи».

Чемпион Италии-2023 идет сейчас на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. В субботу, 20 апреля, команда Кварацхелии встретится в гостях с «Эмполи».