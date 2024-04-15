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Сегодня, 12:05

Удар Хвичи стал голевым пасом на Осимхена в матче серии А с «Фрозиноне»

Георгий Кудинов
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 14 апреля, «Наполи» не смог дома победить одного из аутсайдеров серии А «Фрозиноне» в 32-м туре (2:2).

Хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч. При счете 1:1 его удар в сторону ворот соперника превратился в голевой пас на Осимхена.

Все три спортивные СМИ поставили грузинскому легионеру одну и ту же оценку — 6,0. Вот комментарии изданий.

La Gazzetta dello Sport: «Партнеры снабжали его мячом с большими перебоями. Несколько раз обострял игру, нанес шесть ударов, но без особого успеха».

Corriere dello Sport: «Не блеснул, но в старании не откажешь. Пытался взять верх в дуэлях с Околи, Дзортеа и Лиролой, пробовал пробить голкипера Турати. Его неудачный удар стал голевым пасом на Осимхена».

Tuttosport: «Зажегся во втором тайме на фоне бледного футбола в первой половине матча. Из его удара родился второй гол «Наполи».

Чемпион Италии-2023 идет сейчас на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. В субботу, 20 апреля, команда Кварацхелии встретится в гостях с «Эмполи».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Фрозиноне
Серия А
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
18
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 - : -
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 30 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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